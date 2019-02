Theater Sneek programma week 10

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Het Houten Huis – Muziek van beneden (5+)

In een straat ver weg van de natuur wonen mensen en andere dieren dicht op elkaar. Ze kennen elkaar en toch ook niet. Ze leven langs elkaar heen én zijn samen.

De buurman beneden broedt op een reusachtig ei. Die van hiernaast is alle dagen ziek, maar heeft niemand nodig. ’s Nachts sluipt er een tijger meisje door de straat. De pianoleraar op de hoek heeft geen werk en speelt alleen voor zichzelf. En ik, ik ben een konijn. Morgen geef ik een feest. Over een straat vol dichte deuren overlopende harten en muziek die door alle muren dringt…

Familievoorstelling // wo 6 maart // 16.00 uur // € 12,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Meesters & Gezellen – De kleuren van Finland in a cappella koormuziek

De kleuren van Finland in a capella koormuziek. Door samen te repeteren en concerten te geven leert de jonge generatie een stap verder te komen, net als in vroeger tijden de Gezel bij de Meester in de leer ging. Het resultaat klinkt prachtig. Deze concertserie is inmiddels vermaard in heel Nederland. In 2019 zal Meesters & Gezellen geleid worden door de Finse dirigent Nils Schweckendiek, dirigent van het Helsinki Chamber Choir en de vier Meesters zijn ervaren leden van dit internationaal vermaarde koor. Het programma is een staalkaart van de Finse koormuziek.

Muziek // do 7 maart // 20.15 uur // € 23.00 // Martinikerk Sneek, Oud Kerkhof

Isabelle Beernaert – Le Temps perdu

Gewoon doen is uit de tijd. We leven in een cultuur waarin we moeten genieten. Waar er vroeger een verbod op genieten lag, is het nu doorgeschoten naar een nieuw gebod: Gij zult genieten. Goed is niet goed genoeg. Het moet fantastisch zijn. We willen het ultieme geluk en altijd. Maar juist door af en toe een beetje ongelukkig te kunnen zijn, vermijd je het echte ongelukkig zijn.

Dans // do 7 maart // 20.15 // € 32.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Arie en Silvester – Wie?!

De mannen die jaren werden gevreesd door het gegoede cabaret zijn terug van weggeweest. Wie? Arie en Silvester! In deze ‘BEST OF’ show komen Arie en Silvester nog eenmaal. Alle onvergetelijke acts worden afgestoft, voorzien van een nieuwe jas en keihard door je strot geduwd! De twee heren gaan als vanouds te keer. ‘Inhoud’ wordt vakkundig platgestampt, ‘theaterwetten’ worden met vuile voeten getreden en ‘nuance’ wordt keihard de grond in getrapt. Alsof het nooit anders is geweest. Kortom: Oude wijn door oude zakken.

Cabaret // vrij 8 maart // 20.15 // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Sita Vermeulen e.a. – De Kleine Zeemeermin De Musical

Na vele wereldberoemde sprookjes te hebben omgetoverd tot succesvolle musicals, presenteert Van Hoorne Entertainment alweer haar elfde sprookjesvoorstelling: De Kleine Zeemeermin De Musical. Duik mee in het eeuwenoude verhaal van de Kleine Zeemeermin die verliefd wordt op de knappe mensenprins. Sita, die eerder de rol van Rapunzel en Assepoester vertolkte, is nu te zien als de lieve Kleine Zeemeermin met haar prachtige staartvin en wonderschone stem

Familievoorstelling // za 9 maart // 14.30 uur // Kind € 18.00, volw. € 20.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Piter Wilkens e.a. – Frisicana ll

In een passend decor brengen drie van Fryslân’s bekendste singer/songwriters een keur aan pakkende eigen liedjes, deels nieuw geschreven voor deze voorstelling, afgewisseld met vertaalde en originele klassiekers uit het internationale repertoire. Na het succes van de gezamenlijke liedjesvoorstelling ‘Frisicana’ zijn Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra opnieuw in hun persoonlijke muzikale archieven gedoken. Met ‘Frisicana II, brengen de drie heren een geheel nieuwe avondvullende voorstelling. Ook nu is er een selectie gemaakt van de mooiste liedjes uit het eigen repertoire van Douwstra, Smit en Wilkens, aangevuld met werk van artiesten die hen hebben geïnspireerd.

Muziek // za 9 maart // 20.15 uur // € 15.00 (laatste kaarten) // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11

Maas Theater en Dans – Bye Bye Baby, een voorstelling met duizend imaginaire vriendjes

Op een dag is alles ineens anders. Gisteren was je nog de oudste en begreep je alles. Vandaag ben je de jongste en snap je er niets meer van. In groep 8 was Nastaran de stoerste van de school en wilde iedereen haar vriend zijn. In de brugklas transformeerde ze naar een heel verlegen meisje dat met niemand durfde te praten. Haar nieuwe voorstelling Bye Bye Baby gaat over de grote overgangen die ieder mens in zijn leven doormaakt. Zoals die grote overgang van de basisschool naar de middelbare. Inclusief workshop voor basisschoolverlaters v.a. 13.15 uur (op = op).

Familievoorstelling // zo 10 maart // 14.30 uur // € 10.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28