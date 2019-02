Tentoonstelling Galerie BAS10 met ‘Sneek’ als thema

Sneek- ‘Sneek’ is het thema van de expositie die galerie BAS10 ( Suupmarkt 10 ) organiseert van zaterdag 9 maart t/m zaterdag 13 april a.s.. Alle denkbare aspecten van de stad: water en wonen, geschiedenis en moderne tijd, mensen in werk en vrije tijd, het is in beeld gebracht door kunstenaars uit Sneek en omgeving o.a. Theo Jaasma, Cobie Doevendans, Aukje de Haan, Hilda Kanselaar, Annemarie IJssels, Rein Weissenbach en vele anderen.

De expositie wordt op zaterdag 9 maart om 16.00 uur geopend door de wethouder van cultuur mw Stella van Gent. Iedereen is van harte welkom.

De galerie is open van wo. t/m vr. van 13 – 17 en zat. van 12-16 uur.

Foto 1: Janny Bruinsma;foto 2:Maaike Prummel; foto 3: Rommy Hofstra