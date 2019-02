‘Spuit Elluf’, als sneeuwkanon van cv De Oeletoeters

Sneek- Eindelijk was het zover voor cv De Oeletoeters: De demonstratie van het beroemde/beruchte Confettikanon “Spuit Elluf” als Sneeuwkanon. Maandagmiddag 25 feb om 14:00 u konden de Hofleden, na het ’s morgens inrichten met technische apparatuur, onder het toeziend oog of liever de toeziende ogen van de media, het Sneeuwkanon presenteren/demonstreren bij WBS Infra, het bedrijf, dat het carnaval al vele jaren ondersteunt.

Het sneeuwkanon wordt, om het werpbereik te vergroten tot wel 15 meter, ondersteund door het oude confettikanon, dat met zijn krachtige luchtstroom een fantastische hoeveelheid sneeuwvlokken over een grote afstand liet neerdwarrelen.

Deze sneeuwvlokken bestaan uit een schuim, dat na een korte tijd geen enkel residu achterlaat en bovendien milieuvriendelijk is en dat is in tegenstelling tot de confetti, die maanden na de Carnavalsoptocht nog zichtbaar was tussen de tegels en klinkers.

Het moge duidelijk zijn, dat het nu ook gebeurd is met confetti van cv De Oeletoeters, die overal in de winkels opdook, soms tot plezier, vanwege de drukte, soms tot ongenoegen omdat de deur openstond en confetti, zonder uitnodiging, naar binnen woei.

Het kanon gaat zaterdag 2 maart vanaf 14:00 u tot ca. 16:00 u mee in de 43e Carnavalsoptocht en cvDe Oeletoeters ziet iedereen graag aan de route en hoopt, dat de bezoekers het maatschappelijke doel De Cliniclowns zullen steunen met een bijdrage.

ROUTE:

Van Giffenstraat, Almastraat, Stationsstraat, Martiniplein, Oude Koemarkt, Hoogend, Singel, Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand, Oude Koemarkt, Oud Kerkhof, Marktstraat, Leeuwenburg, Schaapmarktplein, Nauwe Burgstraat, Kruizebroederstraat, Wijde Noorderhorne, Parkstraat, ontbinding bij Bolswarderweg, Oude Dijk.

Foto’s van Jan Douwe Gorter: Staande op de foto met bril en donker blauwe jas voorzitter van de vereniging Gert Mengerink en licht blauwe jas Jitze Bok monteur van spuit 11 / sneeuw kanon