Sneek- Vandaag is het feest op de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Piet Hein, de directeur van de school, is vandaag 50 jaar geworden. Reden voor een feestje! Voor de school staat een grote opblaasbare Abraham. Binnen in de school is alles mooi versierd. De hele school heeft meester Piet Hein toegezongen en iedereen kreeg een lekkere traktatie. Hij mag zelf genieten van een heerlijke taart met daarop foto’s van zichzelf in de loop der jaren.