Comedy, VOF De Kunst en Sunday Café XL in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Tijdens de derde uitverkochte editie van stand-up comedy op vrijdagavond in poppodium Bolwerk, kan Súdwest-Fryslân gaan genieten van comedians die tot de top van Nederland behoren. Iedere editie heeft we weer een andere line-up, bestaande uit een MC, twee stand-up comedians en een opkomend talent.

Inmiddels is het 35 jaar geleden dat ‘Suzanne’ van VOF de Kunst op nummer 1 stond in Nederland. Het was de aanzet tot een wereldwijde campagne, waarbij de single in meerdere landen (en talen) hoog in de hitparade kwam. De band viert dit heugelijke feit met een mooi en vermakelijk feel-good nederpopconcert.

‘Suzanne’, ‘Eén Kopje Koffie’, ‘Retour Sneek’, ‘Als ze Lacht dan Lacht ze Echt’, ‘Oude Liefde Roest Niet’; klassieke VOF de Kunst-hits komen deze avond voorbij, gemixt met een paar andere nederpopnummers uit de jaren 80. Iedere Nederlander kan zonder aarzeling de refreinen meezingen. Daarnaast speelt de band enkele van haar mooiste liedjes van de afgelopen 35 jaar.

VOF de Kunst is opgericht in 1983. Meteen dat jaar stond de band met zanger Nol Havens op nummer 1 in de hitlijsten met ‘Suzanne’. ‘Suzanne’ blijkt een internationale hit en zo reist VOF de Kunst in 1984 als The Art Company maandenlang door bijna alle Europese landen. Van ‘Susanna’ worden wereldwijd 3 miljoen exemplaren verkocht!

Enkele jaren later wordt dit succes nog eens dunnetjes over gedaan met ‘Eén kopje koffie’, geschreven door Erik van Muiswinkel. Samen met Erik van Muiswinkel staat VOF de Kunst acht seizoenen in de Nederlandse theaters met hun kinderrepertoire. De kinderen van toen zijn de ouders van nu.

Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en Kunstbende hebben de handen ineen geslagen en bieden zondagmiddag een podium aan maar liefst zes talentvolle acts tijdens een speciale XL editie van het Sunday café met o.a. Unlocked en Electric Hollers die de middag afsluiten.

Electric Hollers is de nieuwe blues/rocksensatie uit Noord-Nederland! Zware bastonen, donderende drums en gitaarsolo’s die je meeslepen naar vervlogen tijden. De band laat zich inspireren door bands als Led Zeppelin, Santana & Ten Years After en bracht in 2018 haar eerste plaat ‘Rise’ uit. Het debuut leverde lovende recensies en een volle agenda op. Inmiddels bouwen de aanstormende blues rockers verder aan hun livereputatie en zijn ze klaar om Nederland te veroveren.

Vrijdag 8 maart

KOCK OUT COMEDY CREW PRESENTEERT: COMEDY CLUB SNEEK # 3.

20.00 uur / UITVERKOCHT

Zaterdag 9 maart

VOF DE KUNST

21.00 uur / vvk € 12,- zaal € 15,-

Zondag 10 maart

SUNDAY CAFE XL met o.a. ELECTRIC HOLLERS

15.00 uur / vvk en zaal € 3,-