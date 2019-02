Boekenruil kerkje Goënga

Goënga– Zondagmiddag 3 maart van 15.30 – 17.00 uur is er een boekenruil in het kerkje van Goënga. Het is alweer de 16e keer dat de kerkbanken gevuld zullen zijn met een gevarieerd aanbod aan nette recente leesboeken voor jong en oud. Door het ruilprincipe verandert het aanbod iedere keer. Het principe is simpel: je neemt een paar door jou gelezen boeken mee en kijkt of er in de kerkbanken een paar mooie ‘nieuwe’ boeken liggen.

Wanneer je een mooi boek hebt gevonden, kun je dat pakken en er een door jou meegenomen boek voor terug leggen.

Gratis toegang en een vrijwillige bijdrage voor Stichting Kerkgebouw Goënga wordt gewaardeerd.