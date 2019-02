Top weertje

Sneek- Het werd gisteren nog wat warmer dan ik had gedacht, 12 graden op en nabij het Sneekermeer en dik 16 graden in de stad zelf. Dat zijn temperaturen die in april niet zouden misstaan en ook heel wat anders dan vorig jaar om deze tijd. Toen beleefden we een zeer koude periode met een ijzige oostelijke wind wat uiteindelijk resulteerde begin maart met schaatsijs (zie foto).

Vandaag opnieuw een temperatuur die er wezen mag, 16 graden is weer haalbaar, dit na een frisse ochtendstart. Op en nabij het meer lager, dit bij een wind die meest zwak en veranderlijk is. Verder is het zonnetje er weer prima bij.

Vannacht vrij helder, wel wat minder koud, 2 graden als minimumtemperatuur.

Morgen is het ook nog zonnig, 15 graden bij een zuidwestelijke wind, zwak, af en toe matig. Donderdag is er meer bewolking en bij een westelijke wind wordt het ook minder warm met 12 graden. Misschien dat er later op de dag wat gespetter uit de bewolking valt. Vrijdag weer opklaringen maar nog wat frisser met 10 graden, zaterdagmiddag vanuit het westen regen.

Dirk van der Meer