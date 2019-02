Sneek- Marjolein Meijers speelt: EETLUST. Een avondvullende muziektheatervoorstelling! Na Niemands Meisje, Hongerig Hart en Lust, is hier het vierde theaterstuk, geschreven door Daphne de Bruin (Growing up in Pubic), uitgevoerd door drie multi-instrumentalisten. De drie krachtige, komische en ook ontroerende verhalen maken het tot een voorstelling om je vingers bij af te likken! Avondvullend theater omlijst met prachtige liedjes en live gespeelde filmische muziek. EETLUST wordt gespeeld in combinatie met eten. Maar het blijft natuurlijk wel een theaterstuk, dus de gangen van het diner worden geserveerd in de pauzes van de voorstelling.

Tekst: Daphne de Bruin

Spel: Marjolein Meijers

Muziek en liedteksten: Marjolein Meijers

Muzikanten: Marjolein Meijers, Walter Kuipers en Onno Kuipers

Quote recensie Hongerig Hart (voorloper van Eetlust): “Niet eerder bood een theateravond zo’n complete, voortreffelijke show voor hoofd, hart en maag! Het begrip avondvullend programma krijgt dankzij Marjolein Meijers en haar muzikale begeleiders Walter en Onno Kuipers een geheel nieuwe lading”.

Theaterdiner EETLUST in Lewinski

vrijdag 1 maart 2019

€ 27,50 excl. servicekosten

koop je kaartje via www.lewinski.nl