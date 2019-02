Praamtocht Leeuwarden-Earnewald : de wondere wereld van het waterschap 

Leeuwarden- Op woensdag 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? Wat doet het waterschap eigenlijk? Waarom zou je gaan stemmen? De beste manier om meer te weten te komen is uiteraard vanaf het water. Daarom organiseert de waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân op zaterdag 16 maart een bijzondere vaartocht. Gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Gevaren wordt met een unieke praam, de Houthandel IV, een voormalig houttransportscheepje uit 1923-1924. We stappen op in Leeuwarden en varen via een mooie route vanuit de stad naar de prachtige Âlde Feanen en brengen je daarna weer terug per bus naar de opstapplaats. Tijdens de vaartocht komt letterlijk van alles voorbij. Dijken, waterpeilen, natuurvriendelijke oevers, weidevogels, schoon water, vispassages en nog veel meer. Allemaal zaken waar Water Natuurlijk Fryslân zich sterk voor maakt! Lijsttrekker Tieneke Clevering geeft tijdens de tocht tekst en uitleg. Het hoofddoel is natuurlijk genieten van ons mooie Friese water. Dus we duimen voor mooi weer. Zo niet, de praam is overdekt

Er is plek voor 40 personen. Dus meld je aan! Mail je naam, mailadres en het aantal personen naar: campagneleider@waternatuurlijk.frl

De praam vertrekt vanaf de brug bij de Eatcorner Potmarge (Drachtsterweg 2, Leeuwarden). Vertrek is om 13.00 uur, aankomst is rond 15.30 uur bij het bezoekerscentrum Alde Feanen. Vanaf daar wordt u per bus teruggebracht naar de opstaplocatie

Foto: Praam De Houthandel IV, bron: De Wartenster