Sneek- Fotografe Karin Calf was het afgelopen weekend in Het Bolwerk waar The Knight of the Guitar II plaatsvond. Jan Akkerman, Ruben Hoeke, John Hayes, Anton Goudsmit en Leif de Leeuw speelden er de spreekwoordelijke pannen van het dak. Karin Calf stuurde ons een aantal foto’s die wij graag delen!