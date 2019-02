Dubbele records tijdens ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ 

Leeuwarden/Sneek- Museumfederatie Fryslân en deelnemende instellingen kijken terug op een geweldige 18e editie van ‘Help pake en beppe de vakantie door!’. Een recordaantal instellingen (42!) opende hun deuren en organiseerden leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Gezamenlijk trokken zij maar liefst ruim 22.000 bezoekers. Een absoluut record, nog nooit eerder werden dit aantal bezoekers geregistreerd!

Duurzaam thema: ‘Lekker ite, neat weismite’

Met het thema ‘lekker ite, neat weismite’ was er veel variatie in activiteiten die georganiseerd werden. Waar je in het ene museum typische gerechten uit een bepaalde tijd kon ruiken en proeven, kon je in het andere museum knutselen met voorwerpen afkomstig uit de ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen.

Openluchtmusea

Het prachtige weer van de afgelopen week heeft er voor gezorgd dat er vooral bij de openluchtmusea veel meer bezoekers werden getrokken. In De Spitkeet te Harkema wisten ze niet wat hen overkwam! Veel enthousiaste mensen uit alle hoeken van de provincie en ook uit naastgelegen provincie Groningen. In totaal ontvingen zij maar liefst 1047 bezoekers, waarvan 587 kinderen. Bij de Sûkerei in Damwoude was het reuze gezellig met 300 pakes, beppes en kinderen, ook daar ontvingen ze nooit eerder zoveel bezoekers tijdens de activiteitenweek.

Het familie-uitje van de voorjaarsvakantie

Ieder jaar geniet de activiteitenweek veel belangstelling van kinderen en volwassenen. Het succes van de week blijkt ook uit het enthousiasme van de musea; voor de tweede keer op rij deden een recordaantal instellingen mee. Lisette Zwerver van Museumfederatie Fryslân over de kracht van het concept: “De week sluit heel mooi aan bij de interesses van zowel kinderen als volwassenen. Er is voor ieder wat wils. De activiteiten zijn toegespitst op kinderen, maar ook voor pake en beppe of heit en mem zijn ze leuk. Daarnaast zorgt de gratis entree voor kinderen er voor dat het een zeer betaalbaar uitje is voor het hele gezin.”

Fries Scheepvaart Museum Sneek

Ook in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek was het de afgelopen week een drukte van belang. Zelfd het Jeugdjournaal kwam langs. Er kon weer van alles gebakken, geprobeerd, geknutseld en geproefd worden zoals levertraan (foto van de fb site Fries Scheepvaart Museum) bijvoorbeeld!

De scheepskok stond natuurlijk ook weer klaar om aan boord van een VOC-schip jonge matrozen op te leiden tot stoere zeebonken en voor wie zijn of haar muzikale talenten eens wil uitproberen, kon zich aansluiten bij ons muzikale trio.

In het Kindermuseum kon na afloop van alle activiteiten nog even naar hartenlust worden gespeeld.