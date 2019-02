Kraggenburg- Yke Zoetendal is tijdens het NK cross in Kraggenburg Nederlands Cross Kampioen geworden bij de mannen 45+. Op het loodzware parkoers wist hij in de 8km (4 X 2km) zijn tegenstanders achter zich te houden. Opmerkelijk is deze prestatie zeker omdat dit voor Yke pas zijn tweede cross was.

Twee weken geleden wist hij nog het zilver te behalen tijdens de NK 10 km in Schoorl.

Foto: site https://www.avhorror.nl