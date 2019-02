Sneek Wit Zwart geeft uit opnieuw niet thuis

Westerbork- Nadat twee weken terug de uitwedstrijd tegen GOMOS al werd verloren, werd ook het tweede bezoek van dit jaar aan Drenthe geen succes. In Westerbork kreeg de formatie uit de Waterpoorstad die afgelopen woensdag ook al in de beker werd geëlimineerd, na een collectieve offday met 4-1 klop van VKW dat met die overwinning de leidende positie in de eerste klasse F overnam.

Trainer Germ de Jong wou de thuisclub met een versterkt middenveld bestrijden en had met Matts Bruining en Kevin Huitema een aantal “vaste waarden” buiten zijn ploeg gelaten. Die strijdwijze werd echter geen doorslaand succes en halverwege de rit schakelde de oefenmeester al weer over naar het vertrouwde 4-3-3.

De stand was toen 2-1 in het voordeel van VKW. In de 17de minuut nam de “homeside” een voorsprong, toen Jonas Nijland na een bal op de staander alert reageerde en de rebound wist te benutten. Niet lang daarna kreeg Gerben Visser een goede mogelijkheid, doch zijn inzet was niet hard en zuiver genoeg om doelman Martijn Mulder te passeren. Ook in de 39ste minuut lukte het de “Torjäger” bij een kopkans niet om de bal tussen de palen en langs Mulder te krijgen, terwijl even later een uithaal van zijn voet een metertje over de VKW-goal verdween.

Dat alles gebeurde in een fase, waarin de Snekers de nodige druk uitoefenden en die zou kort voor rust alsnog succes opleveren. Met nog twee minuten te gaan liet Harvey de Boer met een carambole de 1-1 noteren. Wie vervolgens dacht, dat beide ploegen met die stand zouden gaan rusten, kwam echter bedrogen uit. Nog geen minuut later zorgde Frits Nijstad met een lob namelijk voor de 2-1 en het had ook nog wel 2-2 kunnen worden, indien een schot van Alwin Velds een iets meer richting had gehad.

Met Matts Bruining voor David Veldmeijer schakelde Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, na de thee terug naar het vertrouwde 4-3-3, maar veel effect sorteerde die wijziging niet. Integendeel, na een klein kwartier verruimde Nijstad de marge en dezelfde speler was even later met een omhaal dicht bij de vierde Drentse treffer. Doelman Klaas Boersma hield zijn ploeg echter nog een beetje in de race, maar eerlijk gezegd was die al gelopen en al helemaal, toen Gustavo van der Veen in tien minuten voor tijd aan de noodrem trok en er met rood vanaf moest. Dat Ynse Oosterhof er vervolgens in de slotfase nog 4-1 van maakte, had toen alleen nog cosmetische waarde, want de drie punten waren toen al lang vergeven. ​

Punten waarop de Sneek Wit Zwart overigens geen moment aanspraak kon en mocht maken, omdat de Snekers die op 10 maart de competitie vervolgen met een bezoek aan GAVC, met een collectieve offday ook bij deze uitwedstrijd niet thuis gaven.

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com/