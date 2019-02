Schrijfster Aggie van der Meer (92) te gast in theatervoorstelling

Pingjum- De 92 jarige schrijfster Aggie van der Meer gast in Theaterprogramma “Hier Dooft Niets”. Op 2 maart om 20.30 uur is in Podium Pingjum theatervoorstelling “Hier Dooft Niets” van De Andersons te zien.

Een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert over verwondering mét bijzondere gast. Deze voorstelling doet de grootste pessimist weer geloven in het leven. De Andersons bruisen, verstillen, ontroeren, passioneren en laten je niet meer los. Met liederen en verhalen vol levenslust, liefdeslust en troost trekken ze ten strijde tegen de onverschilligheid.

En deze avond hebben ze als speciale gast schrijfster, dichter en multi talent Aggie van der Meer uitgenodigd. Aggie woont in Bolsward en is nog altijd zeer actief. In 2011 ontving ze de Pier Jelles prijs voor haar boek De Oerfeart. Ze zal het publiek meenemen in haar verhalen en voordracht over wat háár verwondert en inspireert. De pers over de Andersons, die eerder met Arjan Lubach diverse theatervoorstellingen maakten: “Wonderschone liedjes” en “ze zetten iets bijzonders op de planken: conceptueel een vondst en qua acteren en zang een topprestatie”.

Kaarten te bestellen via Van Plan.