Nijland verslaat Hardegarijp

Nijland- Op een zonovergoten Zweitse Huitema Sportpark won Nijland afgelopen zaterdag in een spannende wedstrijd met 3-2 van Hardegarijp en deed het goede zaken op de ranglijst. Reden voor euforie is er echter nog allerminst.

De doorgaans fitte selectie van VV Nijland kampt de laatste weken met enkele blessuregevallen. Tegen Hardegarijp ontbraken onder meer Sjoerd Teake Kooistra, Jarin de Jong en Pier Gerbrandy door verschillende kwetsuren. Nico Pieter Bonnema verscheen bovendien allesbehalve okselfris aan de aftrap. Voor hoofdtrainer Lykle Bleekveld en zijn assistent Pyt Nota was het in aanloop naar de wedstrijd dan ook even puzzelen geblazen. Gelukkig waren Folkert van der Werf, Jelmer Schraa, Ruerd Bakker én all time clubtopscorer Wieger Boonstra bereid gevonden om op de bank plaats te nemen.

Tegen het eveneens verzwakte Hardegarijp – de ploeg moest het onder meer stellen zonder zijn geschorste topscorer Wietses – stond er desalniettemin een sterk Nijland aan de aftrap. Hardegarijp had in de openingsfase van het duel onmiskenbaar het betere van het spel. Nijland had veel (kleine) overtredingen nodig om de bezoekers af te stoppen. Tot grote kansen kwam Hardegarijp echter niet, mede door tijdig ingrijpen van Nijland-verdedigers Mente de Boer en Bouke Poelsma. De Boer blokte een schot bij de eerste paal en Poelsma wist de bal na een slalom van de bezige Rick de Groot nog net tot corner te verwerken.

Nijland stichtte in de eerste helft welgeteld drie keer gevaar. Nico Pieter Bonnema schoot met zijn rechterbeen in de handen van de ervaren doelman Freerk Jan Oosterhuis. Even later deed Erwin Hoekstra datzelfde met zijn linkerbeen. Een paar minuten voor rust kwam Nijland eigenlijk uit het niets op een 1-0 voorsprong. Routinier Tjeerd Rijpma kopte te kort terug, waarna Jildert de Boer de bal onderschepte en alleen op keeper Oosterhuis af kon stormen. De doelman redde in eerste instantie nog, maar de rebound was voor De Boer. De technisch begaafde aanvaller wachtte lang, bleef ijzig kalm en stuurde Oosterhuis met een lage schuiver het spreekwoordelijke bos in.

10 minuten voor de openingstreffer had Nijland met het uitvallen van Nico Pieter Bonnema een grote domper te verwerken gekregen. De spits werd uitstekend vervangen door middenvelder Folkert van der Werf. Jildert de Boer en Erwin Hoekstra werden na het uitvallen van Bonnema naar het front gestuurd.

Na de pauze moest Nijland al snel de gelijkmaker slikken. Na uistekend voorbereidend werk van Hessel Breeuwsma – de gevaarlijkste man van Hardegarijp – tikte de goed opgestelde Rick de Groot van dichtbij de 1-1 binnen. Na deze vlotte tegentreffer bleek Nijland allerminst uit het veld geslagen. De blauwhemden rechtten hun rug en sloegen razendsnel terug. Een paar minuten na de gelijkmaker kwam de thuisploeg na een aanval uit het boekje weer op voorsprong. Folkert van der Werf zocht en vond Jildert de Boer met een mooie lange pass. De aanvaller controleerde de bal, wachtte even op de mee opgestoomde Silvan Kooistra en speelde bal langs de Hardegarijp-defensie. Kooistra haalde de achterlijn, waarna het Nijlander loopwonder Sjoerd Tjalsma de bal bij de eerste paal binnentikte. Een heerlijke treffer, die luid werd bejubeld door het enthousiaste Nijland-publiek.

Sjoerd – De Parel – Tjalsma was een paar minuten na de 2-1 wederom van grote waarde voor Nijland. Na een ingestudeerde corner vond Tjalsma met een prachtige voorzet het hoofd van de geheel vrijstaande voorstopper Mente de Boer, die hard en precies raak kopte.

Met nog een halfuur op de klok had Hardegarijp toen nog tijd zat om de marge te verkleinen en de spanning weer terug te brengen. Dat gebeurde in de 70ste minuut. De behendige Breeuwsma ontsnapte aan de aandacht van de Nijland-defensie en tikte bal voorbij Peter van Dalfsen. Nijland

wist dat nog even flink aan de bak moest om de overwinning over de streep te trekken. Hardegarijp probeerde op opportunistische wijze de gelijkmaker te forceren. Nijland-doelman Peter van Dalfsen werd in het slot van de wedstrijd nog één keer in verlegenheid gebracht toen Bouke Poelsma op ongebruikelijke wijze uitverdedigde door de bal op de bovenkant van de eigen lat te koppen. Heel Nijland haalde opgelucht adem toen de bal definitief uit de doelmond werd weggewerkt.

Erwin Hoekstra en Arjan van der Wal slaagden er op de andere speelhelft net niet in om de bevrijdende 4-2 te maken. De moegestreden Hoekstra stuitte op keeper Oosterhuis en Van der Wal zag zijn kopbal – die een zekere goal leek op te leveren – op de rug van medespeler Mente de Boer belanden. Na 95 minuten spelen vond de uistekend leidende scheidsrechter Huizinga het welletjes, waarna de spelers, de staf en de supporters van Nijland een bescheiden feestje vierden.

Door de overwinning steeg Nijland een plekje op de ranglijst. Met 7 punten uit de laatste 3 duels heeft Nijland de voorbije weken zijn puntenaantal in rap tempo verdubbeld. Aan de eerste 11 wedstrijden hielden de blauwhemden immers maar 7 schamele puntjes over. Het huidige puntentotaal is voor Nijland echter nog lang niet toereikend om het gevreesde degradatiespook van zich af te schudden.

Volgende week staat er wederom een thuiswedstrijd op het programma. Het onberekenbare Wykels Hallum komt dan een bezoek brengen aan de biljartlaken van het Zweitse Huitema Sportpark. Wykels Hallum beschikt over enkele ervaren en geslepen spelers. Het team van trainer Schambach won onlangs nog op knappe wijze met 1-6 bij Tonego. Het belooft dus wederom een zware middag te worden voor Nijland, dat hopelijk wel weer met een frisse en fruitige selectie kan toeleven naar dit belangrijke duel.