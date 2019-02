Sneek- We ontvingen een enthousiaste brief van Danique Prins die we hier graag publiseren: ‘Wij gaan deze zomer met World Servants naar Malawi toe om daar klaslokalen te bouwen! De lessen die buiten gegeven worden gaan nu niet door wanneer het regent, maar dankzij nieuwe lokalen kunnen de leerlingen ook in het regenseizoen les krijgen. Dit jaar zijn wij geld aan het ophalen om dit project en onze deelname te financieren en daar we hebben onderanderen een benefietconcert voor georganiseerd!

Dit benefietconcert vindt as vrijdag 1 maart plaats. Er is koffie, thee en fris verkrijgbaar vanaf 19:30 en het concert begint om 20:00. Het concert wordt gegeven door de Bogerman Bigband, de Bogies en het Bogerman Kamerorkest. De entree prijs is €5,- en er zal een verloting zijn met allerlei leuke prijzen gesponsord door ondernemingen uit de omgeving! Het zal plaatsvinden op het Bogerman aan Hemdijk 2 in Sneek. We hopen jullie vrijdag te zien, tot dan!’