LSC 1890 verslikt zich met Slik niet 

Sneek- Was de zege na afloop het gespreksonderwerp of toch de terugkeer van Erwin Slik? Het eerste lag tegen het tobbende Olyphia min of meer in de lijn der verwachting, terwijl de terugkeer van de aanvalsleider toch als een soort van konijn uit de hoge hoed kwam. Die verrassing leverde met twee treffers wel een belangrijke bijdrage aan de 5-1 zege van “the Blues”.

De geboorte van die zege had aanvankelijk nog al wat voeten in de aarde. Sterker nog, de eerste kans was voor de gasten uit Noordwolde, maar doelman Jesse van Sermondt wist met een knappe redding zijn ploeg voor een achterstand te behoeden. Het was naar later bleek één van de weinige speldenprikken van de ploeg van trainer Sido Postma, want nadien was het vooral LSC 1890 dat zich liet gelden. Dat leidde na een klein half uur tot de zesde seizoenstreffer van Daan Daniëls en toen Erwin Slik nog geen vijf minuten later de tweede binnen schoof, leek het definitieve gat geslagen, al weet je dat op het Sportpark nooit helemaal zeker..3



Olyphia was echter niet bij machte om het Sneker leven echt zuur te maken, al moest doelman Van Sermondt in het tweede bedrijf nog wel een keer zijn kwaliteiten tonen. LSC 1890 had de voorsprong toen inmiddels al uitgebreid, want niet lang na de wisseling van speelhelft had Slik met zijn tweede van de middag de 3-0 op het scorebord gezet.

Na die snelle treffer grossierde LSC 1890 in kansen, maar evenals in voorgaande wedstrijden ontbrak op het moment suprême lange tijd de finishing touch. Tot tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, toen Marco da Silva met een mooi touch in de kruising eindelijk de 4-0 op het scorebord bracht. Daarmee werd de onderlinge verhouding van een passend accent voorzien en in de slotminuut werd dat accent door Rik Reinsma die evenals Jens Knoop als invaller in de ploeg was gekomen, nog eens benadrukt. De euforie duurde echter net iets te lang, want vrijwel onmiddellijk na de spelhervatting redde Marcel de Nekker namens de groenhemden de spreekwoordelijke eer.

​ Met die overwinning en met Slik verslikte LSC 1890 zich deze keer dus niet in de tegenstander, maar omdat ook koploper Roden zijn wedstrijd won, bleef de stand aan kop van de tweede klasse K ongewijzigd. De Snekers die op 10 maart als gastheer van ASVB optreden, hebben nog altijd twee punten achterstand en drie wedstrijden meer gespeeld dan de lijstaanvoerder.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com