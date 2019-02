Gouden weertje!

Sneek- Het kan niet op deze wintermaand met het voorschieten van lenteweer. Na een pracht weekend beloven ook komende dagen gouden te verlopen, lenteachtig met een temperatuur die er wezen mag, 11 tot 14 graden, mogelijk in de stad 15 graden. Regenkansen voorzie ik pas vanaf het weekend.

Kijkje op het langere termijn gebeuren laat zien dat de depressie trein vanaf de oceaan wel op stoom komt.

Vandaag zonnig. Is het vanochtend nog frisjes, vanmiddag wordt het 13 graden in de stad, op en nabij het Sneekmeer wat lager. Wind zuid tot zuidoost, zwak, af en toe matig op het meer.

Vannacht vrij helder, 0 graden als minimumtemperatuur.

Morgen vrij zonnig, 14 graden bij een zuidoostelijke wind die meest zwak is. Woensdag schijnt de zon voluit en bij een meest zwakke wind wordt het 14 a 15 graden.

Nemen we de donderdag ook nog even mee, meer bewolking en bij een westelijke wind ligt de temperatuur rond de 12 graden.

Dirk van der Meer