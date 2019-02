Broersma Boys dicht bij remise

Sneek- Door de week hanteerde hij nog de hamer, deze morgen floot hij ook de wedstrijd van het tweede en vanmiddag ….. Vanmiddag stond de preses van Black Boys bij het eerste onder de lat, omdat Sander de Vries niet kon keepen. Die inzet kreeg helaas niet een passende beloning, omdat Jan Broersma tien minuten voor tijd één keer het hoofd moest buigen, maar wij buigen wel voor zoveel clubliefde.

Had Black Boys dan wel een resultaat verdiend. Ja, want in grote delen van de wedstrijd was het spel van de Zwartjes beslist niet minder dan dat van de tegenstander. Dat was overigens niet echt om aan te gluren. Aan Surhuisterveen viel niet af te lezen dat de ploeg in de vierde klasse B tot de top wordt gerekend, en van Black Boys mag men in de strijd oma lijfsbehoud niet meer verwachten.



Nadat de Zwartjes in de openingsminuten twee keer een corner mochten nemen, waren de eerste kansjes wel voor de bezoekers. Een vrije trap bezorgde de Sneker goalie niet al te veel problemen, terwijl hij even later bij een trekbal tot zijn opluchting zag dat de inzet naast zijn goal belandde. Een hoekschop werd vervolgens afgefloten, maar had waarschijnlijk ook niks opgeleverd, omdat Broersma alert reageerde. Vervolgens werd de bal na een steekpass hard naast zijn domein gewerkt en niet veel later beroerde de Sneker keeper de bal net voldoende, waarmee hij Jordi Albada de mogelijkheid bood om op te ruimen. Albada haalde later in de eerste helft bij de tweede paal nog een keer de angel uit een aanval van Surhuisterveen, al ging dat wel ten koste van een corner.



En Black Boys dan? De thuisclub kwam er in de eerste helft maar mondjesmaat uit, maar kreeg toch een paar (halve) mogelijkheden. Zo leverde een kopbal van Nicky de Vries vanaf het middenveld bijna een kans op, terwijl een pass van Alex de Jong op Dennis Niemarkt net niet goed genoeg was om laatstgenoemde in stelling te brengen. Na iets meer dan een half uur spelen mocht De Jong op rechts doorgaan, maar zijn selfie eindigde in het zijnet, waar een voorzet waarschijnlijk een betere optie was geweest.



De tweede helft begon met een snelle omschakeling van Black Boys, waarbij een één op één situatie aanstaande was. Die counter stierf echter een vroege dood, omdat na een overtreding vanaf de zijlijn om een vrije trap werd geschreeuwd en de prima leidende arbiter die protesten honoreerde. Die countermogelijkheid ontstond ook, omdat het spel van de gasten steeds slordiger werd en Black Boys dat inmiddels Max Hofstra en trainer Lars Niemarkt had ingebracht, kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. Het ontbrak de Snekers echter aan een zuivere eindpass, waardoor de goalie van de bezoekers uiteindelijk eenvoudig overeind bleef. Datzelfde gold voor zijn collega aan de andere kant, al was een enkele redding wel een beetje onorthodox.



Met nog tien minuten op de klok kwam Alex de Jong in de zestien vrij, maar bij zijn inzet ontbrak opnieuw de juiste richting, waardoor Black Boys opnieuw een kans door de vingers glipte. Zo leek de wedstrijd in een doelpuntloze remise te eindigen, omdat geen van beide ploegen in de slotfase in staat leek om echt grote kansen te creëren, laat staan te benutten. De mogelijkheid die Surhuisterveen negen minuten voor tijd kreeg, was misschien wel de grootste, maar ook deze keer wist Jan Broersma ten koste van een corner het gevaar te bezweren. Uit die hoekschop viel echter alsnog – en op dat moment ietwat tegen de verhouding in – de niet meer verwachte openingstreffer en die kwam op naam van Bart Bosgra die in de heenwedstrijd ook al trefzeker was geweest.



Black Boys dat dicht bij een remise was, probeerde er vervolgens nog wel een slotoffensief uit te persen, maar het werd uiteindelijk niet meer dan een offensiefje en derhalve moesten de mannen in “dat kostlek moaie swarte shirt met dy groate witte V foar op ut burst” om met een lokale fotograaf te spreken, toch weer met een nederlaag genoegen nemen.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com