Beautiful Boy in Filmhuis Sneek

Sneek- Beautiful Boy vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon. Journalist David Sheff (Steve Carell) en zijn getalenteerde tienerzoon Nic (Timothée Chalamet) zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld in. Hoe kon dit modelkind, die ‘beautiful boy’, zo pal onder zijn ogen van gedaante verwisselen? David besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je iemand die misschien niet gered wil worden? Is loslaten soms de enige mogelijkheid? Wat het drama extra verontrustend maakt, is de aandacht voor die zeker in Amerika populaire drug crystal meth, en hoe dat meer nog dan andere harddrugs, ook na kort gebruik al het brein aantast.

Beautiful Boy vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon.

In zijn Engelstalig debuut, verbaast regisseur Felix van Groeningen (The Broken Circle Breakdown, De Helaasheid der Dingen) eens te meer met een ontroerende film over hoop en onvoorwaardelijke liefde. Hij kon daarvoor rekenen op topacteur Steve Carell (The Big Short, Little Miss Sunshine) en rijzende ster Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Lady Bird).

Afkomstig uit Verenigde Staten

Te zien op dinsdag, 26 februari 2019 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 121 minuten

Regie: Felix van Groeningen