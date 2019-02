ZET EM met opgeheven hoofd uit de beker

Sneek- Nadat eerder deze week de collega’s van de zondag in het toernooi om de districtsbeker noord al hun meerdere in Hoogeveen moesten erkennen, is ook Sneek Wit Zwart ZM er niet in geslaagd om tot de laatste zestien door te dringen. In een wedstrijd waarin de ploeg van trainer Niels Boot lang de hoop op een nieuwe bekerstunt mocht koesteren, toonde BCV zich net iets effectiever dan de wit-zwarten.

De eerste helft van het duel in de vierde ronde werd grotendeels door ZET EM gedomineerd en pas in het laatste kwartier kreeg BCV wat meer grip op de wedstrijd en op de Snekers. Dat resulteerde overigens niet in veel uitgespeelde kansen en aangezien de betere Snekers er in het eerste bedrijf ook niet in slaagden om hun overwicht in grote kansen te vertalen, was de 0-0 ruststand eigenlijk een logisch gevolg.

Daar waar de ploeg van trainer Jasper Bouma in de slotfase van de eerste helft al wat meer op de deur klopte, trok men in het begin van het tweede bedrijf het initiatief naar zich toe. Dat resulteerde in de 59ste minuut in de openingstreffer van Remco Bouius. Vervolgens ging de thuisclub op jacht naar de gelijkmaker en moest de lijstaanvoerder van de tweede klasse meer en meer achteruit. Hoewel Sneek Wit Zwart ZM lang zicht hield op een beter resultaat, leverden die zoektocht uiteindelijk geen rendement op en toen Robert van der Laan vlak voor het einde van de reguliere speeltijd de 0-2 liet noteren, werd duidelijk dat een nieuwe Sneker stunt er niet in zou zitten. Dat Pieter Elzinga vervolgens in “the dying seconds of the game” ook nog de derde Burgummer treffer binnen schoot, was eigenlijk dan ook alleen maar voor de statistiek, want de wedstrijd was toen al beslist.

Niettemin kan Sneek Wit Zwart ZM dat in de poulefase nog ietwat aarzelend begon en daarna met Lvv Friesland en Read Swart twee derdeklassers uitschakelde, terugkijken op een mooie bekercampagne, te meer omdat men als vierdeklasser tegen de koploper van de tweede klasse in een onderhoudende wedstrijd voetballend bepaald niet minder was. ZET EM dat op 9 maart voor het competitieduel tegen VHK naar Sint Jansklooster afreist, nam dan ook met opgeven hoofd afscheid van de beker.

