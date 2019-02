VC Sneek begint kampioenspoule met overtuiging

Zwolle – De volleybalsters van VC Sneek hebben hun eerste wedstrijd in de kampioenspoule eenvoudig gewonnen. Op bezoek bij Regio Zwolle werd het 3-0 voor de Friezinnen. De setstanden waren 25-14, 25-17 en 25-13.

De beste zes ploegen van de reguliere competitie plaatsten zich voor de kampioenspoule. Daar zat Sneek bij, als nummer drie. De Snekers werden kampioen in 2015 en 2016 en stonden ook in 2017 in de finale. Dit jaar begonnen ze als een van de ‘underdogs’ aan de kampioenspoule, waarin Sliedrecht de grote favoriet is.

Dat de favorieten dit seizoen toch weer rekening moeten houden met Sneek, werd zondag duidelijk in Zwolle. De ploeg van trainer Paul Oosterhof won alle sets zonder grote problemen. Hester Jasper zorgde voor elf van de Sneker punten, Roos van Wijnen voor tien.

Bron: www.omropfryslan.nl