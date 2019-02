Twee keer goud voor Sato Sneker Judo Club

Kollum – Sato wist op het District Kampioenschap twee keer een gouden medaille te winnen. Dit judo toernooi telt als een belangrijke kwalificatie toernooi voor het Nederlandse kampioenschap.

Judoka’s van Sato vetrokken richting Kollum met drie judoka’s. Nadja Rokic en Inaya Verharen als eerste jaars in de -12 jaar leeftijdscategorie en Sem Walinga in de -18 jaar ook als eerste jaars. Nadja Rokic heeft haar eerste partij gewonnen en daarna twee verloren. Helaas voor Nadja geen prijs. Inaya Verharen levert een top prestatie als eerste jaars -12 judoka. Inaya versloeg haar tegenstanders met goed technische maar vooral slim judo. Inaya had het zwaar als een van jongste en lichtste judoka. Slimme tactische judo levert Inaya een gouden medaille op! Top prestatie. Omdat het NK pas vanaf de leeftijdscategorie -15 is kan Inaya nog niet deelnemen aan het NK. Judoka Sem Walinga kwam in de categorie -18 jaar uit als eerste jaars en wint een gouden medaille. Top prestatie! Sem mag over twee weken naar het NK in Den Haag. Sem gaat judoën tegen de beste judoka’s van Nederland in categorie tot -60 kilogram.