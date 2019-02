Sneek – Superleagueteam Legend Reen Sneek wint weer en blijft koploper. Afgelopen zaterdag speelde Legend Reen Sneek zijn thuiswedstrijd tegen Moriaan uit Kampen.

In de roundrobin bleek al dat het een spannende wedstrijd ging worden Kampen won deze met 8-9. In de eerste single partij nam Gijsbert van Malsen het op tegen Patrick Peters en verloor met 1-4, tussenstand 0-2. Vervolgens wonnen Gillian Dobber, Meinte Hibma en Theo de Jong hun partijen tegen Evert van Pijkeren, Jak Evink en Arnoud Daalmeijer. Tussenstand 3-2. Hierna werd de 1e koppelpartij van Meinte en Gillian en Gijsbert en Theo verloren van Patrick en Evert en Arnoud en Jak, tussenstand 3-4. Legend Reen Sneek moest nu vol aan de bak om geen puntverlies te lijden. Koppel Meinte/Gillian versloegen met 3-2 nipt Arnoud/Jak en Gijsbert/Theo pakten overtuigend Patrick/Evert met 3-0. Tussenstand 5-4. Hierna werd besloten door captains Evert en Rinke besloten om Gijsbert de afsluitende solo te laten spelen. Moriaan Kampen koos voor Patrick. Na een 1-0 voorsprong voor Gijsbert kwam Patrick sterk terug en nam de leiding in de best of 7 solopartij, 1-3. De resterende legs werden door Gijsbert gewonnen wat resulteerde in een 4-3 winst. Einduitslag 6-4 winst voor Legend Reen Sneek. Nummer 2 Dissel uit Staphorst won Appingedam en staat nu als enige 2e na het verlies van Caf? Kremer in Vroomshoop tegen Makkers van Wilma uit Heerde.