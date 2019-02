Sneek – Niet alleen de mensen genieten deze dagen van het uitzonderlijke mooie weer, maar ook de dieren. In de omgeving van Greonterp en Blauwhuis stonden respectievelijke al koeien achter de omheining van een boerderij, koeien in de wei, genoot een paard vanuit zijn box in de stal van de zon op zijn gezicht en stonden er al kalfjes op een stukje gras achter de boerderij.

Foto’s en tekst: Yvonne Dijkstra