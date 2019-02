Neptunia laat op stoom tegen DWK

Sneek – Voor de waterpoloheren van Neptunia’24 stond dit weekeinde de competitiewedstrijd tegen laagvliever DWK uit Barneveld op het programma. In zwembad ‘it Rak’ ging de wedstrijd tot de laatste periode gelijk op en trok de Sneeker equipe pas toen de gashendel open; eindstand 14-10.

De ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen had eigenlijk de gehele wedstrijd het overwicht maar liet de Barnevelders iedere keer langszij komen. Bij met name afstandsschoten zag de thuisploeg er niet al te best uit.

Bij het aanvangen van de vierde en laatste periode gingen de koppen nog eenmaal dezelfde kant op en werden de gasten vervolgens zorgvuldig aan de zegekar gebonden.

Volgende week is de kraker tegen lijstaanvoerder WSG DraGor uit Drachten. De aanvang is om 18:15.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen en Wessel Westra (beiden 5x), Arjen van Leeningen, Dennis van der Veldt, Rick Lunter en Rutger van Leeningen (allen 1x).