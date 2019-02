Driemaal een top score voor Impact Color Guard Sneek in Topsportcentrum Almere

Op zaterdag 23 februari ging de reis van Impact Color Guard naar Topsportcentrum Almere voor hun derde contest dit Winterguard seizoen. De oudste unit van Impact Color Guard de Regional A moest als eerste aantreden om hun show te tonen aan jury en publiek. Dit omdat deze keer er voor de groepen in de Regional A-Class, A-Class en Open-Class voorrondes (Prelims) werden gehouden waarna de top 5 mocht strijden om de top 5 plaatsen in de finale (Finals), die s’ avonds werd gehouden.

Impact RA deed het in deze Prelims heel goed door een hele goede show te draaien en een 2e plaats te veroveren met 80,25 punten waardoor ze dik door zijn naar de Finals later die avond.

Hierna mocht Impact Kids aantreden om hun Finals show ‘Get Back Up Again’ te draaien. De vorige wedstrijden scoorden ze al hoge ogen met deze show en het was deze keer niet anders, ze behaalden vandaag en dikke 1e plaats met 78,91 punten. Dit betekend dat ze een dikke 5 punten meer hebben gescoord dan de laatste wedstrijd.

Impact Junior was hierna aan de beurt met hun show ‘Midnight Dreams’, een show wat gaat over het slapen, dromen, nachtmerrie en weer wakker worden. Deze keer verliep de show aanzienlijk beter als de vorige wedstrijd en werd er ook met veel spanning uitgekeken naar de commentaren van de jury en natuurlijk de scores die daarbij horen. Dit resulteerde in een mooie 2e plaats van de 6 deelnemers die aanwezig waren. De score die ze behaalden was 72,69, super

S ‘avonds was het wederom de beurt aan Impact RA die nu hun Finals show mochten draaien, genaamd ‘Berlin’. Het gevoel was dat de show beter verliep dan tijdens de Prelims, dus iedereen was dan ook zeer benieuwd waar deze groep zou eindigen in de ranking. Na lang wachten, want het liep al naar half 12 in de avond, bleek de score iets lager te zijn dan van de Prelims maar was het wel genoeg om wederom de 2e plaats te bemachtigen, helemaal geweldig!

Winterguards in Nederland schreef :

Impact Kids : Impact Kids treedt als laatste op in finals Kids. Wat een ontwikkelde groep. Jullie snappen precies wat jullie moeten doen. Geweldig leuke show.

Impact Junior : Impact Junior met “Midnight Dreams”. Een goede nacht slaap en dan een heerlijke droom hebben. Dat is met jullie programma niet zo moeilijk. En dat bedoel ik positief. Rustgevend totdat…. enge schepsels je droom komen verstoren.

Impact Regional A : Impact Regional A, jullie nemen ons nu ook weer mee in jullie verhaal. Prachtig hoe jullie de val van de muur laten zien. In het eerste deel van jullie show is het emotionele duidelijk te zien. Het prachtige vlaggenblok vertelt de vrijheid.

Regional A Class – Prelims

1e 80,88 Wilhelmus Winterguard

2e 80,25 Impact Regional A

3e 79,26 4K Performance Ensemble

4e 77,06 Millenium Color Guard

5e 76,94 Red Light

6e 75,82 Imagination

7e 74,20 Anima Color Guard

8e 72,72 Mayflower

9e 72,48 Nova RA

10e 66,36 Aurora Winterguard

11e 65,56 N-Motion RA

12e 62,33 Artistry RA

13e 61,79 West Coast Guard



Kids Class – Finals

1e 78,91 Impact Kids

2e 72,82 The Pride PréCadets

3e 68,26 Sensation Performance Ensemble

4e 63,77 Trinity Mini’s



Junior Class – Finals

1e 80,72 The Pride Junior

2e 72,69 Impact Junior

3e 70,54 Sensation Performance Ensemble

4e 69,73 SKY Junior

5e 65,03 Zanzare Winterguard

6e 63,20 Concordia Sexbierum Junior

Regional A Class – Finals

1e 82,41 Wilhelmus Winterguard

2e 79,87 Impact Regional A

3e 79,00 4K Performance Ensemble

4e 77,97 Millenium Color Guard

5e 77,55 Red Light

Bron: http://www.impact-colorguard.com

Foto’s: Jacco Minnema & H. Posthumus