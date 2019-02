Diner al snel voorbij voor ONS Sneek 

Sneek-Het beloofde een prachtige middag te worden. Een lekker voorjaarszonnetje en na afloop een artiestenparade in het clubhuis. Het hoofdgerecht van deze middag werd er echter één die al snel van het menu afgevoerd kon worden. ONS was totaal niet opgewassen tegen de gasten uit Zeeland en bevond zich eigenlijk al na een kwart wedstrijd in een geslagen positie.

De amuse oftewel de openingsfase smaakte vanuit Sneker perspectief ronduit bitter, want nadat Kyle Doesburg in minuut één met het hoofd net niet bij een voorzet kon, tikte de volledig vrijstaande topscorer van HSV Hoek luttele seconden later op aangeven van Jonathan Constansia de 0-1 achter doelman Barry Ditewig. Niet viel later ging Rik Impens bij een vlijmscherpe counter gewillig over het been van Ditewig en verdween de bal op de stip. Die strafschop was er één uit de categorie “gemakkelijk gegeven” en bovendien opmerkelijk, omdat de arbiter van dienst kort daarvoor na vasthouden van Martijn Barto weigerde om het blaasinstrument naar de mond te brengen.

Doesburg had daar echter geen boodschap aan en bracht vanaf elf meter zijn ploeg in een zetel. Die werd na een minuut of twintig nog comfortabeler, toen “penaltyversierder” Rik Impens geen stro breed in de weg werd gelegd en hij vanaf de rechterpunt met een boogbal in de verre hoek Ditewig voor de derde keer het nakijken gaf. Het vormde het fraaie sluitstuk van een voor ONS trieste openingsfase.

Pas na een dik half uur gaf ONS een eerste teken van leven, toen Martijn Barto een bal in één keer doortikte en Jelle de Graaf na goed doorzetten van Denzel Prijor zijn voet net niet tegen diens voorzet wist te zetten. Ook bij de daaropvolgende corner was het een kwestie van net niet, want de kopbal van Serge Fatima die later in de wedstrijd nog een ongelukkige rol zou vervullen, verdween net over de dwarsligger. Vervolgens ketste een vrije trap van Nick Kuipers via de Zeeuwse muur naar de linkerkant van het veld, waarna de bal door Jelle de Graaf opnieuw werd ingebracht en Ale de Boer van dichtbij een behoorlijke mogelijkheid kreeg om de eerste gang van het menu minder bitter te maken.

Voor de tweede gang plantte “kok” Paul Raveneau met Tom Arissen en Genridge Prijor voor resp. Michael Lanting en Martijn Barto nieuwe kruiden op de overigens zeer fraaie akker en dat leek te werken. Nadat Yumé Ramos een voorzet vanaf links met het hoofd schampte, liep die aanval via Curty Gonzales door en werd de bal door Frits Dantuma opnieuw ingebracht. Die bal werd door Hoek nog uit de doelmond gewerkt, doch vervolgens had men geen antwoord op de inzet van Tom Arissen die de bal vanaf een meter of vijftien fraai in de rechter bovenhoek schoot.

De zoete smaak van die treffer lag echter maar kort op de Sneker tong. Nog geen twee minuten later draaide middenvelder Rik Impens halverwege de ONS-helft namelijk gemakkelijk bij zijn tegenstander weg op rechts voor een vervolg te zorgen, De daaropvolgende voorzet werd door Jonathan Constansia net gemist, waarna Serge Fatima de bal bij de tweede paal hoogst ongelukkig in de “eigen pan” werkte.

Indien de Snekers na de tegentreffer wellicht nog het idee hadden dat de wedstrijd weer een wedstrijd zou kunnen worden, kwam daarmee aan die plannen een definitief einde en al helemaal, toen Hoek vier minuten later de 1-5 liet noteren. Een diepe bal van Karim Bannani op Ruben de Jager leek vanwege een slechte aanname op niets uit te lopen, maar via diverse schijven werd uiteindelijk Gianni Tiebosch bereikt en die liet Ditewig voor de vijfde keer kansloos. Met iets minder dan een kwartier op de klok kreeg de ongelukkige Fatima nog een kopkans, maar waar de verdediger in de eerste helft net over kopte, kopt hij nu net naast.

Het zou echter niet meer dan een servetje voor het bloeden zijn geweest. Zoals hiervoor al werd vermeld, was “het diner” toen al lang en breed en eigenlijk al na twintig minuten voorbij en restte de Snekers niet anders dan de tegenstander met het behalen van de tweede periodetitel te feliciteren. Die felicitaties kunnen komend weekeinde in ieder geval achterwege blijven, want dan komt ONS dat door deze nederlaag weliswaar naar de veertiende plaats zakte maar de voorsprong op de promotie-/degradatieplekken in takt hield, niet in actie.

Foto’s: Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com