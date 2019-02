14.000 kilometer in een auto uit 1973: Oud-Workumer Bauke Yntema vertelt over zijn tocht naar China

Workum – Vrijdagavond 8 maart organiseert NUT Workum een lezing door Bauke Yntema die in een Renault 16 TS uit 1973 op 29 juni 2018 vanuit Bant naar Beijing reisde, via de Transasia Silk Road. Een reis van maar liefst 14.000 kilometer die in 6 weken werd afgelegd. Een prachtige reis, samen met nog 40 andere oldtimers, die hen via o.a. Hongarije, Servië en Bulgarije verder naar het oosten brachten. In Turkije werd de Aziatische grens gepasseerd. Dan begint het echte avontuur pas: Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en de reis eindigt uiteindelijk in China.

Bauke werd de eerste helft van zijn reis vergezeld door zijn zoon Wicher en tijdens het tweede gedeelte reisde zoon Hemmo met hem mee. “Wat was het een unieke ervaring om met je zoons door landen te reizen waarvan je van tevoren geen idee had hoe het daar zou zijn”, aldus Bauke. “Al met al was de reis een jongensdroom die is uitgekomen. Prachtig was het! En daarom is het ook zo leuk om er over te mogen vertellen!”

Aan de hand van foto’s en zijn prachtige verhalen neemt hij ons mee terug naar deze unieke reis.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Boekhuis in Workum of via de website www.nutworkum.nl

Lezing Bauke Yntema

Van Bant naar Bejing

vrijdag 8 maart, aanvang 20.15 uur

Kulturhús Klameare, Merk 1 te Workum

Kaarten: € 7,50