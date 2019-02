Sneek – Dit zwanen-echtpaar was druk aan het vissen in de sloot naast het spoor bij Oosthem en een van de zwanen had beet, totdat de vis zich al kronkelend wist los te maken uit de snavel. Wat overbleef waren verbaasd kijkende zwanen en kolkend water waarin de vis wist te ontsnappen…….

Foto’s en tekst: Yvonne Dijkstra