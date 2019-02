Op kroegentocht: N8 van Sneek wederom groot succes

Sneek – Voor een leuke avond uit hoef je niet ver te reizen en dat werd gisteren maar weer bewezen tijdens de 3e editie van de N8 van Sneek: een kroegentocht langs 8 natte horecabedrijven die Sneek rijk is.

N8 van Sneek wordt georganiseerd door Stichting Uit in Sneek. Afgelopen edities waren een groot succes en ook deze editie was druk bezocht. Met een stempelkaart waarop de route langs de cafés werd aangegeven, startten de deelnemers bij verschillende horecabedrijven. Een concept als de Culinaire Elfstedentocht dat er voor zorgt dat niet iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plek is en waardoor je de mensen met wie je onderweg bent, steeds beter leert kennen. Bij elke kroeg wordt een feestje gebouwd gedurende 30 minuten en wanneer de tijd om is, klinkt het signaal en vervolgen de deelnemers hun weg naar de volgende kroeg. De Legend, De Kroon, ‘t Ouwe Vat, Schuim, De Bakkersdochter, Ludiek, Alcatraz Café en de Irish Pub, allen hadden het perfect voor elkaar en het was overal even gezellig. Daardoor kun je, aangekomen bij het laatste café op jouw route, met gadgets in je zak, snacks in je maag en een drankje in je hand, niet anders dan terugkijken op een mooie avond en hopen dat de 4e editie niet te lang op zich laat wachten!