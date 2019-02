Humanitas zoekt vrijwilligers kindervakantieweken

Sneek – Er zijn kinderen die niet op vakantie kunnen. Speciaal voor deze kinderen organiseert Humanitas ook dit jaar weer de kindervakantieweken. Een team van vrijwilligers bezorgt de kinderen een heerlijke vakantieweek. Deze vrijwilligers begeleiden de kinderen en verzorgen het programma met veel leuke activiteiten, ontspanning en plezier op de vakantielocatie. Ook kinderen uit Súdwest Fryslân nemen deel aan deze vakantieweken.

Jaarlijks zijn er 450 kinderen uit Groningen Drenthe en Friesland die een week lang weer even kind mogen zijn. Door de omstandigheden thuis is dat niet mogelijk, maar hoe leuk is het om op school en aan vriendjes te kunnen vertellen dat je ook op vakantie gaat!

De kinderen gaan verdeeld in 12 groepen een week op pad naar verschillende locaties. En dit is alleen mogelijk met de inzet van de 180 vrijwilligers. Er is één belangrijk doel! Blije kinderen!

Dit jaar zullen de kindervakantie weken plaats vinden van 13 juli tot 17 augustus. Humanitas is hiervoor op zoek naar vrijwilligers! Heb je interesse neem dan contact op met 050-3120633.