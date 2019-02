38 landschapsambassadeurs erbij

Woudsend/Oudemirdum – Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân krijgt er maar liefst 38 ambassadeurs bij. Tijdens de slotbijeenkomst in Boergondisch Restaurant Omke Jan in Woudsend nemen 2 nieuwe lichtingen cursisten het certificaat en gevelbordje Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in ontvangst . Alle lichtingen ambassadeurs, dat zijn er straks ruim 200 worden hier bij uitgenodigd.

Tijdens de slotbijeenkomst op 5 maart a.s. presenteren cursisten hun eindopdracht. Daarnaast verzorgt auteur en landschapsarchitect Peter de Ruyter een interessante presentatie over het landschap en zijn onlangs verschenen boek Vloeiend Landschap.

De cursus mag rekenen op een groeiende belangstelling. Door de wachtlijst en vanwege de vele aanmeldingen, is ervoor gekozen om de opleiding naar twee groepen uit te breiden. De cursus is oorspronkelijk opgezet voor toeristische ondernemers en aanverwante organisaties, maar is nu ook toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het landschap.

Door de presentaties van grut-ambassadeurs op bijzondere locaties leren cursisten het landschap beter kennen en ‘lezen’. Waarom ziet het landschap er uit ziet zoals het nu is, hoe het is ontstaan en wat de wisselwerking van natuur en mens is. Mede door de wisselwerking, de onderlinge contacten en de verdieping is de cursus een groot succes.

Organisatie cursus door Mar en Klif

De cursus werd in het eerste en tweede jaar door het IVN georganiseerd. Sinds 2013 heeft Bezoekerscentrum Mar en Klif, Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân, de organisatie overgenomen. Naast de uitgebreide tentoonstelling over het landschap, organiseert Mar en Klif regelmatig activiteiten in en over het landschap.