Vanaf morgen zonnig

Sneek – Viel het gisteren al erg tegen, het was een bewolkte miezerige dag, ook vandaag is er eentje die bewolkt, grijs met af en toe een spatje motregen gaat verlopen. Zacht is het wel en bij niet al te veel wind uit het zuidwesten zien we de temperatuur op een 11 graden uitkomen.

Komende nacht vanuit het zuidoosten opklaringen en koelt het nog af naar een 3 graden met mogelijk wat vorst aan de grond.

Vanaf morgen wordt het een stuk vriendelijker met het weerbeeld, het zonnetje schijnt en wordt het in de middaguren een 10 tot 12 graden in de stad. Wind waait uit het zuidoosten, zwak, af en toe matig.

In de nacht naar zondag komt de temperatuur dicht bij het vriespunt te liggen, zondag zelf zonnig, 12 graden.

Kijken we naar volgende week, dan wordt het nog zachter, de temperatuur 11 tot 14 graden, het blijft droog en het zonnetje is er die dagen aardig bij. Het enige wat een spelbreker zou kunnen worden is mist.

Dirk van der Meer