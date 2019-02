Van Schendel heeft een nieuwe viskraam

IJlst- Elke vrijdag staat de viskraam van Schendel uit Urk op het parkeerterrein bij de Poiesz in IJlst. En elke vrijdag is het altijd druk bij deze kraam aangezien er mensen uit IJlst, maar ook uit Sneek en bedrijven in de omgeving daar hun vis kopen, die van uitstekende kwaliteit is. Sinds vandaag heeft de familie Schendel een nieuwe viskraam. Deze kraam is extra breed doordat de zijkanten uitgeklapt kunnen worden en hij is extra lang. Het assortiment is daardoor ook groter geworden, omdat er nu meer ruimte is. De mensen van de viskraam zijn erg blij ermee en vierden dat vandaag door de klanten te trakteren op een hapje en een drankje!

Foto’s en tekst: Yvonne Dijkstra