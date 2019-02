Paasconcert met Gerald Troost

Bolsward – Op 30 maart zullen Gerald en Nelinda Troost een Paasconcert voor de hele familie in Christelijke Gemeente Het Keerpunt geven. Hun missie als gospelzangers is om mensen op een muzikale wijze in aanraking te brengen met de liefde van God. In Christelijke kringen hebben zij naamsbekendheid verworven als professionele artiesten die zich weten te onderscheiden door diepe tekstuele inhoud te combineren met een frisse muzikale omlijsting. Daarnaast geeft Gerald door het hele land spreekbeurten en is hij betrokken bij verschillende hulporganisaties zoals Compassion en Kerk in Actie (meer informatie op http://www.geraldtroost.nl) .

Tijdens deze sfeervolle avond brengen Gerald en Nelinda en aanvullende musici prachtige, persoonlijke liederen ten gehore. Een intiem concert met een duidelijke paasboodschap.

Iedereen van harte uitgenodigd voor dit concert in Christelijke Gemeente Het Keerpunt, Burgemeester Praamsmalaan 35 , 8701 AP Bolsward.

Het concert duurt ongeveer 120 minuten incl. pauze en begint om 19:30 uur.

Tickets kosten € € 5,00 en zijn te reserveren via:

https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/gerald-troost-in-bolsward

De inkomsten uit de kaartverkoop en de collecte tijdens het concert zijn bestemd voor een project van Kerk in Actie.