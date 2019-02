De Kleinste Privacyshow van Nederland komt naar Bibliotheek Sneek

Sneek – Op zaterdag 2 maart komt de Kleinste Privacyshow van Nederland naar Bibliotheek Sneek. Aanvang is om 15.00 uur, in twee uren kunt u alles leren over digitale veiligheid. De toegang is gratis voor leden en niet leden, aanmelden kunt u via de website of in de bibliotheek.

De Friese Bibliotheken vinden het belangrijk om iedereen toegang te geven tot belangrijke informatie over onderwerpen als online veiligheid en privacy. De Kleinste Privacyshow is een programma vol gekke kwisjes, mini-colleges en zelfs een mini-bingo waarin je allerlei handige dingen leert over online veiligheid en privacy. Hoe bedenk ik het aller slimste wachtwoord? Hoe herken ik een nep e-mail? Hoe overleef ik cookies? Zomaar een paar vragen waar je tijdens De Kleinste Privacyshow een antwoord op krijgt.

De Kleinste Privacyshow duurt 1,5 uur en we sluiten af met mini-consulten (30 minuten) over privacy en internet. Het is geschikt voor iedereen boven de 18 jaar die geïnteresseerd is in online veiligheid en privacy.

U gaat ook kennis maken met de Data Detox Kit, dit is een 8-stappen-programma om je digitale persoonlijkheid op te schonen. Dit kun je via de website data-detox.nl direct zelf doen. De Kit is ook in een doosje te krijgen. Alle bezoekers van de Kleinste Privacyshow krijgen een gratis Data Detox Kit mee naar huis.

Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheek of via de website: www.bmf.nl/privacyshow