Sneek-Als ik zo de weerkaarten voor volgende week bekijk, dan blijft het veel te zacht voor de tijd van het jaar met overdag temperaturen van 12 graden. Alleen de nachten worden weer wat kouder en is er wat vorst mogelijk. Neerslag zit er niet echt in, zodat februari toch nog aardig droog verloopt.

Kijken we actueel op het radarscherm, dan zien we vanuit het westen wolkenvelden overkomen waaruit wat lichte regen valt. Daar moeten we vandaag dan ook rekening mee houden, bewolking, kans op een buitje, verder ook wat zon. Er waait een zuidwest tot westelijke wind, zwak, af en toe matig. De temperatuur 10 graden.

Komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, het blijft zo goed als droog. Wel kan er mist ontstaan, minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen eerst bewolking met nog kans op mist, in de middag opklaringen en met een 12 graden is het een 6 tal graden boven normaal voor de tijd van het jaar. Wind waait uit het zuidoosten.

Het weekend ziet er vrij zonnig en droog uit. Wel blijft de mistkans erin zitten en dan is het maar altijd de vraag hoe snel dit oplost. Daar hangt namelijk ook de hoogte van de temperatuur af, bij aardig wat zon stijgt ze naar een 10 tot 13 graden in de stad, bij langdurige mist duidelijk lager. De wind waait uit het zuidoosten, meest zwak.

Dirk van der Meer