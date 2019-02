‘Verdeel Megawinst Windpark Fryslân eerlijk!’

INGEZONDEN- Natuurlijk-Fryslân wil het provinciale aandeel in de winstopbrengst van Windpark Fryslân vergroten en de lusten eerlijk lokaal verdelen. De partij roept Provinciale Staten op om volgende week via een amendement te kiezen voor zowel meer provinciaal als meer lokaal profijt uit de megawinsten van Windpark Fryslân. De winst uit Windpark Fryslân is minstens 1 Miljard euro over de komende 20 jaar. ,,Grijp in nu het kan.”

Sietze Schukking van Natuurlijk-Fryslân heeft de businesscase van Windpark Fryslân laten berekenen op basis van publieke informatie, kengetallen van andere windparken en informatie van bouwers van windmolens. De provincie zelf houdt de haar bekende cijfers geheim. Uit de doorrekening van Natuurlijk-Fryslân zelf blijkt dat de provincie het meeste risico draagt, maar er het minste aan verdient. Ondertussen strooit eigenaar De Groot van WPF sinds vorige week plots met meer miljoenen voor de provincie, zo bleek afgelopen week in de Leeuwarder Courant.

,,Het is tijd voor Fryslân om haar aandeel in de winst van het windpark te vergroten. Als met ons Friese geld zo makkelijk vele honderden miljoenen winst worden gemaakt en dat geld zo oneerlijk wordt verdeeld, moeten we ingrijpen.”

Lusten en lasten horen in energietransitie bij elkaar meent Schukking. ,,Dankzij de risicovolle inzet van Fries belastinggeld kan de eigenaar van WPF decennialang megawinst maken met wind die van ons allemaal is. Hij verdient het meeste geld, de provincie neemt nu genoegen met het kleinste aandeel in de winst. De investeerder vangt in vijftien jaar zo’n 780 miljoen euro netto, de provincie slechts 188 Miljoen euro. “Fryslân heeft recht op een groter aandeel in de winst, zodat meer opbrengst lokaal gedeeld kan worden voor meer maatschappelijk draagvlak en rendement.”

,,Ook lokaal moeten de lasten en lusten eerlijker verdeeld worden. Niet via een obligatielening voor omwonenden zoals nu is afgesproken, want dat betekent dat alleen mensen met eigen geld er een heel klein beetje van profiteren. Natuurlijk-Fryslân kiest voor een ruimhartig fonds met lokale zeggenschap door omwonenden over de gehele provinciale winst van het windpark. De lusten van de winst horen bij de lokale lasten.”

“Welke partij in Fryslân wil nu niet dat de Lusten en Lasten eerlijk verdeeld worden?” Dat de voordelen en zeggenschap ook lokaal bij de omwonenden terechtkomen is essentieel voor het slagen van de energietransitie. Natuurlijk-Fryslân zegt dan ook: “De Dorpen aan het Roer”