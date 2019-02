Tsjûkemar uit de kast

Sneek- In de zomer van 2018 is de culturele route rondom De Tsjûkemar gepresenteerd en geopend met een zeer succesvol kunstweekend aan de zuidkant van De Tsjûkemar. Dit jaar wordt gekozen voor de hele route! Hiervoor zoekt Kunst en Meer 16 kunstenaars, verhalenvertellers, muzikanten, regisseurs en vrijdenkers om De Tsjkûemar op de kaart te zetten tijdens het Hemelvaartsweekend 2019, 30 mei t/m 2 juni.

16 locaties

16 kisten

16 kunstenaars

Wil je dit project mee vormgeven?

Kunst en Meer stelt een kistkast en een binnen- of buitenlocatie ter beschikking rondom De Tsjûkemar. We zijn benieuwd naar jouw visie, verhaal of kunstwerk in/op/aan/naast/boven/onder/rondom deze kistkast.

Het meer, de cultuur, historie en landschap zijn de thema’s. Je kunt denken aan een kijkkast, spiegelkast, verhalenkast, miniatuurstadkast, historische vondstenkast, expositiekast enz.

Afmetingen kistkast: 230 x 60 x 70 cm.

Er is een kleine onkostenvergoeding beschikbaar.

Geinteresseerd? Stuur een reactie/aanmelding voor 8 maart naar info@detsjukemar.nl

zie ook: www.detsjukemar.nl en facebook: Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar