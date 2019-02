Specsavers Sneek geeft financiële bijdrage aan Stichting Suver Skjin

Sneek, 21 februari 2019 – Specsavers Sneek spaarde in 2018 een bedrag van € 1.214,- voor Stichting Suver Skjin. Deze week mocht het winkelteam de cheque ceremonieel overhandigen aan het lokale doel. Een mooi moment dat de winkel niet onopgemerkt voorbij liet gaan.Ieder jaar sparen de winkels van Specsavers een jaar lang voor één lokaal goed doel en een nationaal doel. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel koopt, zet de winkel een vast bedrag opzij voor Stichting Specsavers Steunt. Stichting Suver Skjin was in 2018 samen met het Oogfonds het spaardoel van Specsavers Sneek en ontvangt nu een mooie financiële bijdrage.

Linda van ‘t Hoff, optiek directeur van Specsavers Sneek: “Het is elk jaar weer leuk om een organisatie uit de buurt blij te mogen maken met een donatie. Het is voor een lokaal initiatief namelijk ontzettend moeilijk om aan financiële middelen te komen. We merken elk jaar weer dat doelen ontzettend dankbaar zijn voor dit initiatief. Dat moedigt ons ook aan om een mooi bedrag bij elkaar te sparen. We weten zeker dat het goed besteed gaat worden!”

Over Stichting Specsavers Steunt

De Specsavers-winkelteams zijn erg betrokken bij de lokale gemeenschap en die betrokkenheid zet de winkelketen graag om in actie. Daarom is in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen. Elk jaar melden honderden lokale initiatieven zich aan om in aanmerking te komen voor een donatie. Aan het einde van het spaarjaar schenken de winkels het bijeengebrachte geldbedrag aan alle gekozen lokale goede doelen en het landelijke doel. Dit jaar is het landelijke doel het Oogfonds. Sinds de oprichting van de stichting is er al bijna 2,5 miljoen euro aan zo’n 1.500 doelen gedoneerd.

Fotobijschrift: Specsavers Sneek overhandigt cheque aan Stichting Suver Skjin