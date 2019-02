Sneek- Maria Brattinga en Jaap Melchers ( links op de foto) uit Sneek in de prijzen bij Poiesz! Vorige week kwamen de winnaars van de reis naar Gandía in Spanje, bij de Sneker grootgrutter op bezoek om informatie te krijgen over de reis. Deze reis hadden ze gewonnen door vorig jaar mee te doen aan onze winactie bij aankoop van een kistje Clementines mandarijnen. In april worden ze een week lang volledig in de watten gelegd door de Poiesz leverancier Vicente Giner. Alvast veel plezier!