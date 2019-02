Mijn wereldvrouwen

Woudsend- Voor de expositie ‘wereldvrouwen’ heb ik gekozen voor schilderes Charlotte Salomon en denker/ activiste Rosa Luxemburg.

Charlotte Salomon werd 16 april geboren te Berlijn in een geassimileerd Duits- joods gezin. Zij werd vermoord in Auschwitz 10 oktober 1943.

Waarom is zij een van mijn twee wereldvrouwen? Dat vind ik moeilijk te verwoorden. Ze leefde in een complexe periode van het opkomend nazisme. Haar moeder en grootmoeder pleegden zelfmoord. In haar levenswerk schilderde zij haar leven en herschiep haar werkelijkheid. Met een enorme kracht, moed en doorzettingsvermogen was zij elke dag aan het werk in Zuid- Frankrijk in een wereld die steeds donkerder werd, met discriminatie, uitsluiting en antisemitisme. Met het doel de gehele joodse bevolking in West- Europa uit te roeien. Onbegrijpelijk hoe dit met een enorme nauwkeurigheid en weldoordachte strategie werd voorbereid en uitgevoerd, niet voor te stellen. Charlotte werd gevangen genomen in Zuid-Frankrijk in het bedenkelijke Franse Vichy regime. In Auschwitz werd zij vermoord met zes miljoen anderen. Haar werk is voor mij helder, persoonlijk en verhalend. Dat raakt mij enorm.

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg werd geboren op 5 maart1871 te Zamosz, Polen. Ze werd vermoord op 15 januari in Duitsland. Waarom is Rosa Luxemburg mijn andere wereldvrouw?

Als meisje van 16 was Rosa Luxemburg mijn grote rolmodel. Ik had een sterk verlangen naar een rechtvaardiger wereld, dat ieder kind arm of rijk naar school kon en kinderarbeid zou worden verbannen. Dat de welvaart eerlijker zou worden verdeeld. Dat vrouwen gelijkwaardig aan mannen maatschappelijk zouden kunnen deelnemen in de maatschappij en het zelfde loon zouden krijgen dan mannen. Het was 1974. Geschiedenis was mijn favoriete vak, in één van de lessen kwam Rosa voorbij. Ik ging mij in haar levensgeschiedenis verdiepen. In haar zag ik een vrouw die streed voor een rechtvaardiger wereld o.a. via het socialisme. Een vrouw die had gestudeerd en was gepromoveerd (in de rechten) Een vrouw die samenwerkte met andere revolutionairen van die tijd o.a. Karl Liebknecht. Maar ook een vrouw die om haar idealen gevangen werd gezet tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Een vrouw die in 1919 werd vermoord door een lid van de vele ‘Freikorpsen’ (met zeer rechtse ideeën in Duitsland in die periode, een voorloper van Hitlers SA.) Haar stoffelijk overschot werd in een kanaal gedumpt. De daadwerkelijke schutter is nooit veroordeeld. Een aantal maanden werd zij gevonden bij een sluis en alsnog begraven in Berlijn.

Hannah Elisabeth Walstra Hogeboom. Beeldend kunstenares/ schrijfster pseudoniem; Hannah Elisa Walsh. Website; www.elisabethwalstra.nl