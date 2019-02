Intertoys winkel in Sneek buiten faillissement

Amsterdam/Sneek- De bewindvoerders van Intertoys, de Nederlandse marktleider in speelgoedwinkels, hebben vandaag bij de Rechtbank te Amsterdam omzetting van de surseance van betaling naar een faillissement moeten vragen voor de Nederlandse activiteiten van Intertoys. De Intertoys winkel aan de Oosterdijk, een franchise-onderneming van de familie Brattinga, valt buiten het faillissement!

Het faillissement volgt op de eerder op 12 februari 2019 door de Rechtbank van Amsterdam uitgesproken surseance van betaling. De daarbij door de Rechtbank aangestelde bewindvoerders Mr. Joris Lensink (De Vos & Partners Advocaten) en Mr. Jasper R. Berkenbosch (Jones Day) zijn nu door de Rechtbank als curatoren aangesteld om voor de afwikkeling van het faillissement zorg te dragen.

Winkels blijven open

Op verzoek van de curatoren blijven voorlopig de winkels van Intertoys open. Dit mede omdat curatoren zullen proberen om de activiteiten van Intertoys geheel of gedeeltelijk in een doorstart te betrekken. Curatoren zijn hierover met diverse partijen in gesprek.

Betekenis faillissement

Concreet betekent het faillissement dat de uitstaande schulden van voor de datum van het faillissement niet zullen worden betaald. De curatoren richten zich nu op een einde van de onderneming, verkoop van de activa en afwikkeling van de verplichtingen. De curatoren zullen daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, als ook andere betrokken partijen, zoals de werknemers, de franchisenemers en de leveranciers zo goed mogelijk dienen en pogen via (gedeeltelijke) doorstart zoveel mogelijk werkgelegenheid, winkels en franchisenemers te behouden.

Alle verplichtingen die expliciet door de bewindvoerders zijn aangegaan tijdens de surseance van betaling zullen wel worden voldaan. Ook de salarissen van de medewerkers worden uitbetaald. In totaal vallen circa 3.200 medewerkers (1.600 fte) van Intertoys verdeeld over 286 Nederlandse winkels, 2 distributiecentra en het servicekantoor in Amsterdam onder het faillissement. De winkels van ruim 100 franchisenemers in Nederland als ook de Belgische activiteiten vallen buiten het faillissement.

Ook in faillissement geldt de eerder afgekondigde afkoelingsperiode voor leveranciers van 2 maanden. Leveranciers met een eigendomsvoorbehoud kunnen daardoor de door hen geleverde zaken NIET ophalen. Eventuele geldige eigendomsvoorbehouden blijven gerespecteerd.

Aanleiding faillissement

Aanleiding voor deze vergaande stap is de aanhoudende druk op de gehele detailhandel. Toenemende online-verkopen hebben de verkoop van speelgoedwinkels de afgelopen tien jaar met 50% doen dalen. Daar komt voor een speciaalwinkel als Intertoys ook toenemende concurrentie van discounters buiten de traditionele speelgoedmarkt bij.

Een in de afgelopen 14 maanden opgezet breed scala aan investeringen en initiatieven om de prestaties van Intertoys te verbeteren heeft helaas niet meer mogen baten. Het ging daarbij onder meer om het aanstellen van nieuw en ervaren management, het lanceren van een nieuw IT-platform, webwinkel en leveranciersvoorwaarden, het opschonen van oude voorraden, en het optimaliseren van de supply chain.

Vervolgstappen

De curatoren zullen nu de afwikkeling en mogelijk doorstart in gang zetten. Een eerste rapportage van bevindingen hierover zal uiterlijk 21 maart worden gepubliceerd. Voor actuele vragen kunt u terecht via de homepage van de Intertoys website www.intertoys.nl.

Foto’s Henk van der Veer