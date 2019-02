Hoogeveen schakelt Sneek Wit Zwart uit

Sneek- Het is Sneek Wit Zwart niet gelukt om tot de laatste zestien van de districtsbeker noord door te dringen. Op sportpark Tinga was hoofdklasser Hoogeveen vanavond dankzij treffers van Björn Zwikker en Sadik Spijodic met 2-0 te sterk en daarmee kwam in de vierde ronde een einde aan het bekeravontuur van de wit-zwarten.

Trainer Germ de Jong had zijn formatie voor wat naar later bleek de laatste episode van dat avontuur op een aantal plaatsen gewijzigd. Zo verdediger Rasheed Shakir Postma het doel, terwijl verder o.a. Joey Westerhof de plek van Joram Smits innam. Die gewijzigde squad zorgde samen met de gasten voor een levendige openingsfase, waarbij beide ploegen wat mogelijkheden kregen om de score te openen, al was de grootste in die fase voor de bezoekers uit Drenthe.

​Hoewel de thuisclub het daarna wel probeerde, waren de gasten in de eerste helft het meest in balbezit en van de twee ook veruit het gevaarlijkst. Niettemin kreeg Sneek Wit Zwart in minuut 35 een dot van een kans om de score te openen, maar na een prima voorzet van Joey Huitema verzuimden achtereenvolgens Gerben Visser, Leon de Vries en Alwin Velds om het gespikkelde monster over de lijn te drukken. Vervolgens probeerde Visser op slag van rust zijn “misser” goed te maken, doch zijn inzet belandde niet tussen de palen.

Niet lang na het nuttigen van de thee was dat aan dezelfde kant wel het geval, doch de goal van Daniël Manning werd wegens buitenspel geannuleerd. Daarna zorgde Sneek Wit Zwart middels een vrije trap voor enige onrust in de Hoogeveen-defensie die de bal uiteindelijk wist weg te werken. Dat laatste gebeurde ook toen Sadik Spijodic namens Hoogeveen alleen voor doelman Rasheed Shakir Postma opdook. De Sneker goalie hield de invaller van scoren af, waarna Alwin Velds de opruiming voor zijn rekening nam.

Niet lang daarna kreeg een goal van Drentse makelij opnieuw niet de vereiste goedkeuring, omdat dit keer Menno Heerkes buitenspel zou hebben gestaan. Het betekende echter slechts uitstel van executie, want nog geen twee minuten later was de 0-1 alsnog een feit. Bij een vrije trap zag de Sneker organisatie er niet al te solide uit en stonden er maar liefst drie man vrij, waarvan Björn Zwikker uiteindelijk het beslissende tikje gaf (0-1).

Nadat Gerben Visser een niet al te moeilijk projectiel richting doelman Twan Berends had verzonden, leek aan de andere kant de 0-2 te vallen. Volgens de linesman die bij twee eerder gescoorde goals al de vlag had opgestoken, was de bal echter niet over de doellijn geweest en dat leidde tot de nodige protesten en tot het wegsturen van Hoogeveen-trainer Nico Haak. Echter ook zonder zijn trainer op de bank had Hoogeveen in de slotfase van de Snekers niet al te veel te duchten en toen Sadik Spikodic vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de 0-2 liet noteren, werden de Sneker bekeraspiraties definitief ten grave gedragen.

Bron:http://pengel.weebly.com/