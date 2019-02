Ga met Grutsk & Grien mee op Expeditie(s)!

Sneek- Een half jaar na het eerste en onvergetelijke Rasterhoff Festival in Sneek wordt Expeditie Grutsk & Grien naar een groenere toekomst voortgezet. Met ontmoetingen tussen deelnemers uit terreinen van het duurzaamheidsveld die op het oog niets met elkaar van doen hebben, zal worden aangetoond dat ‘bewuster leven’ iets is dat alle facetten van het dagelijks leven raakt.

Een nieuwe editie van het festival laat nog ruim een jaar op zich wachten, maar met de bijeenkomsten van Expeditie Grutsk & Grien wordt ruimte gecreëerd om alles wat groen is in Zuidwest Friesland te laten bloeien. Bij de expeditie-middagen is iedereen welkom: ondernemers, beleidsmakers, consumenten, producenten en wie maar geïnteresseerd is.

Op 1 maart a.s. vangt de reeks aan bij Perron 2 in IJlst en wordt men ontvangen door de initiatiefnemers van onder andere het Repair Café. Samen met de vrijwilligers van de Voedselbank buigen wij ons tussen 15.00 en 17.00 uur over verspilling. Koop geen nieuwe spullen, maar repareer wat je hebt. Een derde van al het eten dat geproduceerd wordt, gaat als afval verloren. Minder spullen kopen en minder eten weggooien zijn de grootste bijdragen die je kunt leveren aan het milieu. Wat kunnen we zelf doen om de ecologische voetafdruk van onze consumptie kleiner te maken? Tijdens deze eerste expeditie wordt tevens een lekker gerechtje gemaakt van het product waarvan het meest wordt weggegooid: brood.

Vrijdagmiddag 12 april a.s. gaat de expeditie naar de boerderij Op de Him in Jorwert. Daar wordt het belang van gezonde bermen en grond besproken: boordevol bloemen en bijen en zonder blik, plastic en ander vuil. De Rommelrinners die Joure schoon houden, vertellen daar hoeveel plezier en voldoening samen zwerfvuil ruimen geeft.

Bij andere expedities gaat het over pionieren in duurzaam ondernemerschap, over de voedseltransitie, afvalreductie en over hoe gelukkig we kunnen worden van samen tuinieren in de wijk. Tot en met juli is er iedere maand een vrijdagmiddag met vrolijke verbinding vol inspiratie voor een groener leven voor onder andere consumenten, vrijwilligers, ondernemers, omwonenden en beleidsmakers.

Zo laten de bewoners van het asielzoekerscentrum in de Sneker wijk Noorderhoek op 29 maart as. hun creativiteit zien. Ze maken de mooiste spullen van restmaterialen en verbouwen kruiden, groenten en planten. Samen met lokale initiatiefnemers nemen we een kijkje bij het AZC, krijgen we een rondleiding langs het groen in de wijk en zullen we samen eetbaar groen gaan planten. Later in het voorjaar gaat het in de graanmolen van Witmarsum over ambachten. Kunnen we nog een brood bakken met graan van eigen bodem of een sok breien van eigen wol? Een expeditie met Mevrouw de Molenaar en Dorine van de Beukel over grondstoffen en vakmanschap. De zeer gevarieerde expedities voeren ons langs molens, boerderijen, tuinen, wijken en restaurants. Voor meer informatie over de expedities kunt u terecht op onze site www.grutskengrien.nl/het-vervolg/

Aanmelden voor 1 van de Grutsk & Grien Expedities kan via een mail aan astrid@aparthe.nl

*** Het doel van Expeditie Grutsk & Grien is zoveel mogelijk mensen te inspireren om in het dagelijks leven (extra) stappen te zetten richting een groenere en meer duurzame leefstijl. Individueel als burger of ondernemer, maar nog mooier: samen met wijk- of dorpsgenoten of andere ondernemers. De initiatiefnemers zijn Astrid Koops-Tippersma (Aparthe Kommunikatie) en Lucie Gelderblom (Netwerk Duurzame Dorpen). Meer over het gehele project vindt u op www.grutskengrien.nl

Foto’s archief Henk van der Veer