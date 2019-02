Flashmob in het centrum van Sneek

Sneek- BSO-kinderen Kinderwoud doen flashmob in centrum Sneek Sinds enkele weken werken de kinderen die de opvang van Kinderwoud Kinderopvang bezoeken aan het thema Daar zit muziek in! Een veelzijdig thema over muziek in al haar vormen. Klassiek, modern, hiphop… Muziek maken, luisteren, dansen en bewegen op muziek. Allemaal leuk, leerzaam en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Want muziek is contact maken, ontdekken, beleven en ontwikkelen.

Ook de voorjaarvakantie zit vol met muziekactiviteiten; zo hebben de kinderen op de BSO in deze laatste themaweek onder begeleiding van een echter rapper een heuse Kinderwoud-rap gemaakt. Daarnaast hebben ze gedanst met vlaggen, zijn er pianosandwiches gemaakt en gegeten, is de Music Maestro Quiz gespeeld en was het vandaag Flashmob-day! ’s Ochtends hebben de kinderen geoefend en ’s middags werd in het centrum van Sneek gedanst! Een paar kinderen begonnen en langzaam werden dat er steeds meer. Een grote verrassing voor het winkelende publiek!

(Brein)ontwikkeling van kinderen 80% van alle verbindingen in de hersenen wordt al voor het 6de levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6-12 jaar verdiept zich dat naar talentontwikkeling. Dat vindt Kinderwoud interessant èn belangrijk om iets mee te doen in haar dagelijks aanbod en om samen met ouders, onderwijs en andere partners de (brein)ontwikkeling van kinderen verder te stimuleren. Kinderwoud richt zich daarom in haar beleid en aanbod op spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding.

In april start het thema Fit & Fun.