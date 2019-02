Sneek-Tot eind maart staat het Nationaal Modelspoor Museum in het teken van de Grote Blokkenbouw Uitdaging 2019. Basisscholen uit Sneek strijden om het mooiste en fraaiste bouwwerk dat ze maken van 1600 houten steentjes. Ieder team heeft hiervoor twee uur de tijd. Iedere week bouwt 1 team een bouwwerk, deze wordt daarna gefotografeerd en tentoongesteld in het museum. Vrijdagmiddag 29 maart wordt tijdens een bijzondere finale bekend gemaakt welke school met welk team de uitdaging 2019 gewonnen heeft. De winnende school ontvangt de volledige museum blokkendozen set cadeau.

De bouwwerken worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat uit Jan Willem van Beek (museum manager), Marcel Hectors (DiColore), Annemarie van der Reijden (Akte2) en Simon Meijer (museum educatie coördinator).

Tot eind maart is in het museum de tentoonstelling “Magazijn van de dromen” te zien. Een bijzondere expositie over zeer herkenbaar houten speelgoed en kunstnijverheid, geproduceerd in het Ertsgebergte, Oost-Duitsland. Deze expositie heeft het museum geïnspireerd voor de Grote Blokkenbouw Uitdaging 2019.

Op donderdag 28 februari start de eerste basisschool met bouwen.

Van 12.00 tot 14.00 uur: AZC-school in Sneek, met team ‘Master Amiko bouwers’.

Verder:

De Wilhelmina bouwers, Koningin Wilhelminaschool, op 1 maart

De Zwettebouwers, Zwetteschool, op 7 maart Master Sperkhem bouwers, Sperkhem school op 14 maart

Foto Janna Blom: Wie bouwt het mooiste bouwwerk?