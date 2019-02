Zes statenfracties roepen gedeputeerde staten op varkenshouder bij Hemelum strenger te controleren

Sneek- De statenfracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, Sietze Schukking, D66, SP, en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Kielstra over de uitbreidingsplannen van de intensieve varkenshouderij bij Hemelum. De provincie geeft aan geen bedenkingen te hebben bij de plannen, maar onder meer door informatie van omwonenden betwijfelen de fracties of de plannen wel voldoen aan de provinciale regels.

De omwonenden geven duidelijk aan waar de plannen niet aan voldoen. Zo is bijvoorbeeld het bouwoppervlak veel te groot. Er zijn namelijk een aantal geplande verhardingen niet meegerekend in het bestemmingsplan, terwijl ze wel in de visuele planpresentatie staan. Daarnaast is volgens de Provinciale Verordening Romte een extra oppervlakte van 0,5 hectare mogelijk voor mestverwerking, terwijl uit de gepresenteerde plannen blijkt dat daarvoor echter maar 0,0351 hectare daadwerkelijk is geprojecteerd. Toch krijgt het bedrijf wel 0,5 hectare extra bouwgrond. Ook het feit dat binnen deze 0,5 hectare niet enkel mestverwerking plaatsvindt maar ook nog voerbereiding en het daarnaast de bestemming intensieve veehouderij heeft, geeft aan dat deze 0,5 hectare voor meer dan alleen mestverwerking zal worden gebruikt. De fracties vragen de gedeputeerde waarom de omwonenden deze problemen aan moeten kaarten. Burgers moeten op een zekere bescherming vanuit de overheid kunnen rekenen: het is niet de bedoeling dat omwonenden worden gedwongen zelf actie te ondernemen, terwijl controle en handhaving van de provinciale regelgeving een taak van de provincie is. Die controle en handhaving is tot nu toe echter een wassen neus, vinden de fracties.

De partijen willen tenslotte nog weten of er ook zo “vrij” is gemeten in andere dossiers.