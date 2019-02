Theater Sneek programma week 9

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Ingeborg Elzevier e.a. – Genoeg nu over jou

Als de dochter des huizes haar man verliest, is het de vraag wie daar het meeste onder lijdt: de dochter of haar moeder. De dochter is in staat het leven weer op te pakken, de moeder blijft hangen in diepe rouw. Maar was de relatie tussen schoonmoeder en -zoon wel zo hecht? En hoe staat de (schoon)vader in dit verhaal?

Genoeg nu over jou! is een heerlijke, bitterzoete komedie, waarmee actrice Ingeborg Elzevier (82) haar zestigjarig toneeljubileum viert. De voorstelling werd geschreven door Magne van den Berg, een van de grootste toneelschrijftalenten van het moment.

Toneel // woe 27 februari // 20.15 // € 28,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Karin Bloemen – Souvenirs

In je leven verzamel je vele spullen en herinneringen. Je huis en je hoofd raken zo vol, dat het hoog tijd wordt eens goed op te ruimen. Bloemen voegt de daad bij het woord en gooit als een stier in een porseleinkast alle ballast de deur uit. Natuurlijk is ‘Souvenirs’ weer een ouderwets rijke Bloemen show, met dierbare oude en verrassende nieuwe songs, onvoorspelbare conferences, hilarische types, prachtige jurken en dito decor. Kortom, een avondje theater dat ongetwijfeld een mooie herinnering zal vormen, die het publiek als dierbaar souvenir mee naar huis neemt.

Theatershow // do 28 februari // 20.15 uur // € 30,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Het huis van Asporaat presenteert – Judeska in de TBS-kliniek

Na meerdere aanvaringen met de wet, persoonlijke beledigingen en fysieke aanvallen tegen vrijwel iedereen die ze tegenkomt, heeft de rechtbank doen besluiten dat Judeska achter slot en grendel moet.

In deze knotsgekke klucht moet Judeska noodgedwongen op zoek gaan naar zichzelf door middel van creatieve therapieën, groepsgesprekken en agressietraining.

Maar als er één ding is waar Judeska niet tegen kan, is het wel verteld worden wat ze moet doen. Gaat het personeel er in slagen om van Judeska een beter mens te maken of zijn zij straks degene die therapie nodig hebben?

Eén ding weten we zeker: de tbs-kliniek zal na haar komst nooit meer hetzelfde zijn.

Cabaret // vrij 1 maart // 20.15 uur // Uitverkocht // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Jeroen van der Boom – Dit ben ik 2.0

Jeroen keert in het theater terug met zijn show ‘Dit ben ik’. Een reprise van zijn eerste solo theatershow waarmee Jeroen volle zalen trok. Een persoonlijke show waarbij hij het publiek meeneemt langs de mooiste momenten uit zijn rijke carrière. Voor iedereen die deze show wel al heeft gezien bevat de show genoeg nieuws om het publiek nogmaals te verrassen!

Muziek // za 2 maart // 20.15 // € 35.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Familie Flöz – Hotel Paradiso

Er gebeuren vreemde dingen in Hotel Paradiso. Het aloude bergresort dat onder leiding staat van een oude dame en haar familie, verliest langzaam de controle in deze onvervalste Alpenthriller. Terwijl een nabijgelegen geneeskrachtige waterbron wonderen belooft voor allerhande fysieke en mentale problemen, pakken donkere wolken zich dreigend boven de bergen samen. Het kamermeisje berooft de gasten van hun waardevolle spullen en de kok versnijdt wel meer dan alleen de runderkoteletten… Als er plots een dode in de lift gevonden wordt, verandert het idyllische vakantieoord in een regelrechte nachtmerrie. Hotel Paradiso is wederom een knap staaltje beeldend maskertheater.

Theatershow // zo 3 maart // 14.30 // € 33,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto van Ben van Duin (Genoeg nu over jou)